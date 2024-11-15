Wi-Fi 8 будет ориентирован не на повышение скорости, а на надежности соединения.

Стандарт беспроводной связи Wi-Fi 7 только начинает свое распространение по рынку, а в интернете уже появились данные о Wi-Fi 8. В новом поколении акцент будет сделан не на скорости, а на надежности соединения, пишет MyDrivers.

По имеющимся сведениям, новый стандарт будет поддерживать три диапазона: 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц – все это сделано, чтобы повысить эффективность полосы пропускания.

Пропускная способность Wi-Fi традиционно считается одним из ключевых параметров, определяющих производительность беспроводной сети. От этого показателя зависит удобство работы пользователя в сети: чем выше пропускная способность, тем быстрее загружаются файлы, транслируются видео в высоком разрешении и выполняются другие задачи.

Видео дня

Кроме того, Wi-Fi 8 оптимизирует работу технологии динамического распределения спектра. Этот подход позволяет эффективно распределять частотные ресурсы между пользователями, учитывая нагрузку сети и другие условия. В результате повышается общая пропускная способность системы, что улучшает пользовательский опыт и повышает стабильность работы сети.

Ожидается, что первые устройства с поддержкой Wi-Fi 8 появятся только в 2028 году.

Напомним, стандарт Wi-Fi 7 официально запустили в середине января 2024 года. Новая технология почти в пять раз быстрее Wi-Fi 6, а также стабильнее и надежнее.

Ранее УНИАН рассказывал о четырех простых способах усилить сигнал Wi-Fi в доме. Для этого необязательно лазить в настройках маршрутизатора – достаточно выполнить всего пару простых действий.

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