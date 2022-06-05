Украинские власти заявляют, что не собираются ограничивать мобильную связь и интернет для граждан даже на оккупированных территориях.

Клиенты одного из мобильных операторов получили фейковое сообщение о том, что СНБО якобы отключит украинскую связь в Запорожской области. Однако Украина не отключает и не будет отключать украинцев от связи.

Об этом сообщают в Госспецсвязи.

"На номера украинцев одним из операторов была осуществлена фейковая рассылка с сообщением, что якобы СНБО принял решение о прекращении предоставления услуг операторами в Запорожской области. Эта информация не соответствует действительности и является очередной информационно-психологической операцией России. Никаких подобных распоряжений СНБО не давал и не мог дать", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала войны украинская власть выбрала четкую позицию - "ни в коем случае не ограничивать возможности получения услуг мобильной связи и интернета для наших граждан, независимо от того, живут они на оккупированных территориях или нет".

"Для государства очень важно, чтобы граждане оставались на связи и имели возможность связаться с родными, вызвать экстренные службы и получать правдивую информацию о ходе войны. Для этого и перед началом российского вторжения, и в первые дни войны Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) при Госспецсвязи предоставил соответствующие разъяснения всем украинским операторам", - отмечают в ведомстве.

В Госспецсвязи отмечают, что в случае отсутствия мобильной связи и интернета, правдивую официальную информацию можно получать на средних волнах радио (частоты 1278, 1404, 873, 657 кГц) с помощью старых приемников, а также на раскодированных спутниковых каналах по следующим параметрам: спутник: Hotbird 13; частота: 11 219 МГц; поляризация: H (горизонтальная); символьная скорость: 29 900; коррекция ошибок: FEC 3/5.

В случае попыток оккупантов подсоединить сети интернет на захваченных территориях к российским системам ведомство советует быть максимально осторожными во время общения, а также использовать VPN для входа в сеть.

Как сообщал УНИАН, недавно российские оккупанты отключили украинскую связь на Херсонщине и пытались обвинить в этом украинские власти.

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