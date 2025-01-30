В поиске Google появилась старая добрая 'Змейка' – в честь Китайского Нового года

Игра доступна не только в веб-версии, но и с мобильных устройств.

29 января в Китае отмечается Праздник весны, еще известный как "Лунный новый год". В честь этого в поисковик Google добавили новое "пасхальное яйцо" – возможность сыграть в "Змейку".

Для того чтобы пасхалка появилась, надо вбить в поисковую строку "змейка" или "snake". Игра доступна не только в веб-версии, но и с мобильных устройств.

В веб-версии змейка управляется с клавиатуры, а в мобильной – свайпами.

Видео дня

Google часто добавляет подобные пасхалки в свой поисковик. Так, если вы загуглите Squid Game, то найдете секретную игру по мотивам хитового сериала. А до этого в "Google Поиске" появлялись мини-игры по "Мандалорцу" и "Одни из нас".

Подводя итоги года, Google выбрала 12 лучших расширений для Chrome в 2024 году, которые помогут вам быть продуктивнее, организовывать задачи, экономить деньги и персонализировать браузер. Примечательно, что в списке нет ни одного VPN или блокировщика рекламы.

Меж тем СМИ рассказывают, что Google могут заставить продать Chrome. Ранее компанию признали антимонопольным нарушителем из-за доминирования на рынке поиска, и продажа браузера станет одним из шагов по восстановлению конкуренции.

Вас также могут заинтересовать новости: