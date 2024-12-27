'Игра в кальмара': в поиске Google можно сыграть в мини-игру по мотивам хитового сериала

Мини-игру приурочили к выходу второго сезона сериала, который в 2021 году стал хитом мирового масштаба.

В "Google Поиск" добавили очередную тематическую пасхалку. На этот раз она посвящена нашумевшему южнокорейскому сериалу "Игра в кальмара", второй сезон которого вышел на Netflix в конце декабря.

Пасхалка представляет собой мини-игру, которая вос­со­зда­ет один из самых узна­ва­е­мых эпи­зо­дов шоу. Цель в ней простая – довести до финиша хоть одного из шести участников и не попасться на глаза робо-кукле, пока та напевает короткую песенку. Те кто не успел остановиться вовремя – выбывают.

Чтобы активировать пасхалку, нужно ввести в строке поиска запрос "Игра в кальмара" или Squid Game и нажать Enter. Внизу экрана появится табличка. По ней нужно кликнуть, чтобы игра запустилась.

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Игра Red Light, Green Light доступна как в десктоп-версии Google, так и в мобильном приложении.

Google часто добавляет подобные вещи в свой поисковик в честь выхода новых новинок. Ранее в "Google Поиске" появлялись пасхалки в честь "Мандалорца" и Одни из нас".

А меж тем ИИ-поисковик на базе ChatGPT стал доступен всем пользователям. Он умеет сам определять, когда нужно выйти в интернет в поисках ответа, а когда достаточно обратиться к собственной базе данных.

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