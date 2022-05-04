В результате боевых действий был оборван работающий оптический кабель.

В оккупированном российскими войсками Херсоне полностью заработала украинская мобильная связь.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Техническая команда несколько раз выходила для ремонта оборванных оптических кабелей, но возвращалась из-за обстрелов врага. Сегодня утром смогли восстановить поврежденную оптическую сеть и запустили мобильные сети всех трех операторов, которые работают в Херсонской области", - рассказал Федоров.

В результате боевых действий был оборван работающий оптический кабель, который шел от соседнего города до Херсона и давал возможность работать базовым станциям.

"Технические команды lifecell и Киевстар провели тестирование сети и нашли место обрыва. lifecell координировал работы по восстановлению. При содействии Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи была обеспечена координация действий операторов, военной областной администрации и военных ВСУ, удалось обеспечить местную техническую бригаду возможностью провести ремонтные работы", - отметил Федоров.

Напомним, специалисты предполагают, что отключение связи на недавно захваченных территориях может быть связано, в частности, с намерениями рашистов провести псевдореферендум за создание "ХНР".

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