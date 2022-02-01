На сайте модного дома указано, что чехол "дополняет наушники Apple винтажными и современными аспектами дизайна".

Итальянский дом моды Gucci расширил линейку Ophidia тематическим кейсом для AirPods Max, который стоит почти вдвое дороже самих наушников.

Аксессуар напоминает небольшую дамскую сумочку. Он выполнен из неопрена и вискозы, а также дополнен регулируемым плечевым ремнем длиной 60 см.

На сайте компании сказано, что его рекомендуется сохранять в комплектном футляре из фланелевой ткани или коробке, а также беречь от воздействия прямого света, источников тепла и дождя. Что примечательно, магнитов в чехле нет, поэтому наушники придется заряжать каждые сутки, или брать чехол только для выхода.

Чехол доступен для покупки на сайте Gucci за $980 (примерно 28 000 грн). Напомним, что AirPods Max в украинском ритейле стоят в районе 14 000 грн.

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Ранее сообщалось, что смартфоны iPhone 14 заметно подорожают. Ожидается, что цена Pro-моделей вырастет на 100 долларов. Этому предшествует многочисленные изменения, в частности, отказ от фирменной "челки" в пользу "пилюли" и рекордные 2 ТБ – столько нет ни у одного смартфона на рынке.

Презентация новых Айфонов состоится в сентябре. Для тех, кто предпочитает недорогую технику, в марте или апреле выйдет новый iPhone SE третьего поколения, который будет выполнен в дизайне "восьмерки" и поддерживать 5G.

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