Итальянский дом моды Gucci расширил линейку Ophidia тематическим кейсом для AirPods Max, который стоит почти вдвое дороже самих наушников.
Аксессуар напоминает небольшую дамскую сумочку. Он выполнен из неопрена и вискозы, а также дополнен регулируемым плечевым ремнем длиной 60 см.
На сайте компании сказано, что его рекомендуется сохранять в комплектном футляре из фланелевой ткани или коробке, а также беречь от воздействия прямого света, источников тепла и дождя. Что примечательно, магнитов в чехле нет, поэтому наушники придется заряжать каждые сутки, или брать чехол только для выхода.
Чехол доступен для покупки на сайте Gucci за $980 (примерно 28 000 грн). Напомним, что AirPods Max в украинском ритейле стоят в районе 14 000 грн.
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Ранее сообщалось, что смартфоны iPhone 14 заметно подорожают. Ожидается, что цена Pro-моделей вырастет на 100 долларов. Этому предшествует многочисленные изменения, в частности, отказ от фирменной "челки" в пользу "пилюли" и рекордные 2 ТБ – столько нет ни у одного смартфона на рынке.
Презентация новых Айфонов состоится в сентябре. Для тех, кто предпочитает недорогую технику, в марте или апреле выйдет новый iPhone SE третьего поколения, который будет выполнен в дизайне "восьмерки" и поддерживать 5G.