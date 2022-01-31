Apple, вероятно, проведет как минимум два мероприятия в этом году и конференцию для разработчиков.

Самый влиятельный журналист, который пишет об Apple, Марк Гурман из Bloomberg поделился свежими инсайдами о грядущих "яблочных" продуктах.

В очередной раз источник повторил, что этой весной Apple представит бюджетный iPhone SE 3 с поддержкой 5G и более быстрым чипом, который сейчас используется в последних айфонах. По слухам, за него попросят $400.

Тогда же анонсируют и новый iMac с 27-дюймовым дисплеем. Моноблок получит такой же дизайн, что и 24-дюймовая версия. Среди других новшеств – miniLED-дисплей с динамической частотой обновления до 120 Гц. Отмечается, что вместе с ним Apple может представить высокопроизводительные Mac mini с чипами M1 Pro и M1 Max.

Следующим ожидаемым продуктом являются новые планшеты. В первую очередь, речь идет о новом сверхмощном iPad Pro и флагманском iPad Air пятого поколения. Подробнее об изменениях упоминалось здесь. Скорее всего, презентация состоится в конце марта или начале апреля.

А уже на традиционной сентябрьской презентации анонсируют новые флагманские айфоны и наушники AirPods Pro 2-гопоколения, которые получат новый дизайн без ножек, а также несколько датчиков движения для отслеживания фитнеса. Там же покажут 14-дюймовый MacBook Pro и новые смарт-часы.

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Ранее УНИАН уже писал, что Apple научила iPhone распознавать лица в маске – функция пока доступна только на 12 и 13. До этого разблокировка по лицу в маске была возможной только в тандеме с Apple Watch, находящихся на запястье.

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