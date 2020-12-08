Компания Apple представила свои первые полноразмерные наушники - AirPods Max.
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Как сообщает 4PDA, новинка поддерживает все фирменные фишки других моделей AirPods, такие как максимально простое подключение к «яблочным» устройствам, активное шумоподавление и технологии пространственного звучания.
В AirPods Max наушниках используются 40-мм динамические драйверы с двумя кольцевыми неодимовыми магнитами. В каждом наушнике установлено по одному десятиядерному процессору Apple H1, которые отвечают за шумоподавление и функцию адаптивного эквалайзера.
На одном заряде AirPods Max способны проработать до 20 часов в режиме прослушивания музыки, просмотра фильмов и разговоров по телефону. Заряжаются они через фирменный разъём Lightning. Указывается, что 5 минут подзарядки хватает на 1,5 часа прослушивания.
В США стоимость новинки составляет $549. Цены в Украине станут известны позже.
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