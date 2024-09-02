Функцию часто использовали для слежкой за пользователями, а также распространения противозаконных товаров и услуг.

Пользователи Telegram обратили внимание, что в мобильной версии мессенджера перестала работать функция "Люди рядом", успевшая заработать плохую репутацию.

Функция "Люди рядом" показывала пользователей, находящихся поблизости, и довольно точное расстояние до них. Функцию, как правило, использовали злоумышленники для поиска жертвы, а также распространения противозаконных товаров и услуг.

Сама вкладка осталась на месте, однако мессенджер больше не отображает пользователей поблизости. Пока неизвестно, связано ли это с техническим сбоем или с решением Telegram намеренно убрать функцию на фоне ареста Павла Дурова.

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Как сообщал УНИАН, накануне во Франции задержали генерального директора и основателя Telegram Павла Дурова. Его обвиняют в ненадлежащей модерации мессенджера и отказе от сотрудничества с французскими правоохранителями.

Команда Telegram выпустила заявление, в котором сообщается, что они придерживаются законов Евросоюза, а самому Дурову нечего скрывать. Тем временем в Верховной Раде снова подняли вопрос введения регулирования российского мессенджера в Украине.

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