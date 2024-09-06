Сам Дуров пообещал больше модерировать контент на платформе.

Команда Telegram начала менять правила работы сервиса после задержания во Франции создателя мессенджера Павла Дурова. В частности, авторы незаметно обновили раздел часто задаваемых вопросов, указав, что приватные чаты больше не защищены от модерации.

На это обратил внимание портал The Verge. В обновленном разделе говорится о том, что "во всех приложениях Telegram есть кнопка "Пожаловаться", нажав на которую можно сообщить о незаконном контенте модератора". Таким образом, Телеграмм начнет просматривать и приватные чаты.

Платформа на странице FAQ также оставила адрес электронной почты, на который можно отправить запрос модераторам на удаление контента, предварительно прикрепив соответствующую ссылку. Официальных заявлений по поводу новой политики мессенджера пока не поступало.

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Ранее сегодня Павел Дуров сделал свое первое публичное заявление после ареста, отметив, что "Telegram неидеален", а резкое увеличение количества пользователей до 950 миллионов вызвало проблемы, которые облегчили злоупотребление платформой для злоумышленников.

По словам создателя сервиса, он поставил себе цель значительно улучшить ситуацию в этом направлении и уже начал "этот процесс внутри компании". И судя по всему, некоторые из обещанных изменений уже вступили в силу, включая модерацию приватных чатов.

Как сообщал УНИАН, из Telegram на фоне ареста Дурова также исчезла функция "Люди рядом", успевшая заработать плохую репутацию. Ее часто использовали для слежкой за пользователями, а также распространения противозаконных товаров и услуг.

Дискуссия относительно запрета Telegram в Украине продолжается уже несколько лет. Так, в частности, глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что Telegram является огромной проблемой для Украины. Однако, по его мнению, блокировкой каналов ситуацию можно решить лишь временно.

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