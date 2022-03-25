На сегодня спутниковый прием сигнала телеканалов является самой надежной стабильной технологией с покрытием в любой точке в Украине.

Угроза и необходимость демонтажа спутниковых тарелок отсутствует.

Об этом сообщил ведущий провайдер Viasat.

Сегодня в интернете начала распространяться непроверенная информация о необходимости быстрого (в течение 2-3 дней) демонтажа спутниковых антенн на фасадах многоквартирных домов. Причем причины и детали такой неотложности уборки антенн не были освещены. Только намеки и запугивания.

Достоверной информации по этому поводу из официальных источников государственной власти Украины или ВСУ не было. На сегодня спутниковый прием сигнала телеканалов является самой надежной стабильной технологией с покрытием в любой точке в Украине, в отличие от других технологий, зависящих от наземных станций и передатчиков и, к сожалению, подвергаются риску поражения вражескими силами.

Спутниковые антенны (тарелки) – это оборудование для приема телевизионного сигнала от спутников, они имеют только такое узконаправленное техническое назначение и не влияют на притяжение или корректировки полета ракет, самолетов или другой вражеской техники.

Поверхность отображения спутниковой антенны намного меньше, чем поверхность горизонтальных железных или жестяных элементов на домах (козырьков, парапетов на окнах и балконах). Кроме того, конструкция антенны такова, что все излучение, которое попадает на ее поверхность, собирается в фокусе и не переотражается в пространство, то есть их влияние на радары значительно меньше, чем указанных плоских элементов.

Призываем всех владельцев спутникового оборудования сохранять спокойствие и подчеркиваем, что в спутниковых антеннах нет никакой угрозы, и необходимости в их демонтаже нет.

Подобные заявления фейковые и могут оставить украинцев без доступа к национальным каналам и правдивым новостям об актуальной ситуации на фронте. А это сейчас самое главное после безопасности.

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