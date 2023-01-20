В результате перестановок в руководстве акции компании подскочили на 6%.

Рид Хастингс покидает кресло главного исполнительного директора Netflix. Он был одним из основателей компании и пробыл на своей высокой должности 25 лет.

Как сообщила Financial Times, в последние годы руководитель все чаще делегировал свои полномочия другим. А теперь он написал, что "пришло время завершить передачу наследства".

"Наш совет директоров уже много лет обсуждает планирование преемственности (даже основатели должны развиваться!). Я горжусь нашими первыми 25 годами и с нетерпением жду следующей четверти века", — написал Хастингс.

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Одновременно с заявлением об уходе генерального директора в руководстве Netflix произошли перестановки. Операционный директор Грег Питерс получил должность сопредседателя правления, на которой заменил Хастингса. Аналогичное кресло с 2020 года занимает Тед Сарандос. В период массовых инвестиций в стриминговый сервис он отвечал за программирование, но затем получил повышение.

Рынок положительно отреагировал на перестановки в руководстве Netflix. На поздних торгах акции компании подскочили более чем на 6%.

С какими проблемами столкнулась Netflix

Хастингс основал компанию в 1997 году в качестве службы доставки DVD-дисков по почте. В течение прошлого десятилетия Netflix привлекла рекордный капитал. Стриминговый сервис вырвался в безусловные лидеры своей ниши и стал важным игроком в киноиндустрии.

Однако в 2022 году компания потеряла треть рыночной стоимости. Сарандос и Питерс должны поднять Netflix до прежних высот, но уже в более сложной и конкурентной среде стриминговых сервисов.

Недавно компания сообщила о росте подписчиков в четвертом квартале на 7,7 миллиона. Это удалось сделать благодаря сериалу "Венздей" и документальному шоу "Гарри и Меган". Приток новых пользователей оказался на 3,2 миллиона выше прогноза.

Что касается Хастингса, то он останется в совете директоров компании. Сооснователь планирует "тратить больше времени на благотворительность", оставаясь "сосредоточенным на том, чтобы акции Netflix были в хорошем состоянии".

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