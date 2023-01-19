Среди самых ожидаемых новинок года на Netflix - фантастический экшн Зака Снайдера "Мятежная Луна", триллер Дэвида Финчера "Убийца" и драма Дэвида Йейтса "Продавцы боли".

Стриминговый гигант Netflix объявил даты выхода своих самых ожидаемых фильмов 2023 года, над которыми работали топовые режиссеры и именитые голливудские звезды.

Также сервис опубликовал видеоролик, в котором были показаны первые кадры из некоторых фильмов, в том числе фантастического экшна Зака Снайдера "Мятежная Луна", триллера Дэвида Финчера "Убийца", драмы Дэвида Йейтса "Продавцы боли" и боевика "Эвакуация 2" с Крисом Хэмсфортом.

УНИАН расскажет о самых интересных киноновинках Netflix на 2023 год.

Вы, люди

You People (США, 27 января 2023 года)

Романтическая комедия с Эдди Мерфи, Дэвидом Духовны и Джоной Хиллом расскажет о паре влюбленных, чьи отношения подвергаются испытанию знакомством с родителями – прогрессивными со стороны Эзры и консервативными со стороны Лорен. К слову, исполнитель главной роли Джона Хилл также выступил соавтором сценария.

К тебе или ко мне

Your Place or Mine (США, 10 февраля 2023 года)

Эта романтическая комедия с Риз Уизерспун и Эштоном Кутчером раскажет о паре давних друзей, живущих в разных городах – Нью-Йорке и Лос-Анжелесе. Они решают на неделю поменяться домами: Питер будет присматривать за сыном Дебби, пока она осуществляет свою мечту. Режиссером фильма выступила Алин Брош Маккенна, которая в свое время написала сценарии к фильмам "Дьявол носит Prada" и "Законы привлекательности".

У нас есть призрак

We Have a Ghost (США, 24 февраля 2023 года)

В центре этой приключенческой комедии – молодая семья, которая обнаруживает в своем новом доме призрака по имени Эрнест. Когда они все вместе решают расследовать тайну прошлого Эрнеста, семья становится мишенью ЦРУ. Главные роли в фильме исполнили звезда "Очень странных дел" Дэвид Харбор, Энтони Маки из киновселенной Marvel и непревзойденная Дженнифер Кулидж, она же "мама Стифлера" и Таня из "Белого лотоса".

Лютер: Упавшее солнце

Luther: The Fallen Sun (Великобритания, США, 10 марта 2023 года)

Культовый британский детективный сериал "Лютер" с Идрисом Эльбой, пять сезонов которого вышли с 2010 по 2019 годы, возвращается в виде полнометражного фильма. Блестящий детектив Джон Лютер, который теперь находится в тюрьме, наблюдает, как ужасный серийный убийца терроризирует Лондон. Понимая свою неспособность поймать кибер-психопата, который теперь еще и насмехается над ним, Лютер решает сбежать из тюрьмы, чтобы закончить работу любыми средствами. Режиссером фильма выступил Нил Кросс, который также работал над сериалом.

Загадочное убийство 2

Murder Mystery 2 (США, 31 марта 2023 года)

Эксцентричная парочка Ник и Одри Спиц (Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон), окрыленные своим успехом в первой части, теперь работают частными детективами, хотя дела у них идут не очень. Пока они не оказываются в центре международного похищения, когда их друга, индийского махараджа Викрама Говиндана похищают на его собственной роскошной свадьбе. Также в фильме сыграют такие звезды, как Марк Стронг, Мелани Лоран и Джоди Тернер-Смит.

Мать

The Mother (США, 12 мая 2023 года)

В этом боевике Дженнифер Лопес предстанет в необычном амплуа, сыграв наемную убийцу, которая вынуждена выйти из тени, чтобы защитить дочь, от которой она отказалась много лет назад. Также в фильме сыграли Джозеф Файнс и Гаэль Гарсиа Берналь, а режиссером выступила Ники Каро, которая до этого сняла фильмы "Жена смотрителя зоопарка " и "Мулан".

Эвакуация 2

Extraction 2 (США, 16 июня 2023 года)

Крис Хемсворт возвращается к роли бывшего австралийского спецназовца Тайлера Рейка, ставшего наемником. Едва выжив в предыдущем фильме, специалист по экстракции получает новое опасное задание – спасти семью безжалостного грузинского гангстера из тюрьмы. Также к роли напарницы Рейка вернется Гольшифте Фарахани. Режиссером фильма выступил Сем Харгрейв, снявший первый фильм, а продюсерами вновь стали братья Руссо.

Они клонировали Тайрона

They Cloned Tyrone (США, 21 июля 2023 года)

Эта научно-фантастическая комедия расскажет о разношерстной троице, волей случая втянутой в мерзкий правительственный заговор. Главные роли в фильме исполнили Джон Бойега, Джейми Фокс и Тейона Паррис. Фильм станет режиссерским дебютом для сценариста Юля Тейлора ("Крид 2", "Космический джем: Новые легенды").

Каменное сердце

Heart of Stone (США, 11 августа 2023 года)

В центре сюжета этого шпионского боевика окажется оперативник ЦРУ Рэйчел Стоун (Галь Гадот) – единственная, кто угрожает этой организации потерей ее самого ценного и опасного актива. Также в фильме сыграли Джейми Дорнан, Софи Оконедо и Маттиас Швайгхофер. Режиссером фильма выступил Том Харпер, на счету которого сериалы "Отбросы" и "Острые козырьки".

Лифт

Lift (США, 25 августа 2023 года)

Боевик с Кевином Хартом, Винсентом Д'Онофрио, Жаном Рено, Сэмом Уортингтоном и еще целым списком громких имен расскажет об интернациональной группы воров, которые должны совершить ограбление в самолете прямо во время полета, чтобы предотвратить теракт. Режиссером фильма выступил Феликс Гэри Грей, на счету которого фильмы "Ограбление по-итальянски", "Форсаж 8" и "Люди в черном: Интернэшнл".

Девица

Damsel (США, 13 октября 2023 года)

Звезда "Очень странных дел" и "Энолы Холмс" Милли Бобби Браун сыграет покорную принцессу, которая сразу после свадьбы с очаровательным принцем узнает, что его семья намерена принести ее в жертву священному пещерному дракону. Теперь ей придется самой побороться за выживание. Также в фильме сыграли Анджела Бассетт, Робин Райт, Рэй Винстон и Ник Робинсон.

Продавцы боли

Pain Hustlers (США, 27 октября 2023 года)

Драма от режиссера Дэвида Йейтса (франшизы "Гарри Поттер" и "Фантастические твари") расскажет о матери-одиночке, которая устраивается на работу в близкую к краху фармацевтическую компанию и вскоре оказывается в центре преступного заговора со смертельными последствиями. Главные роли в фильме исполнили Эмили Блант, Крис Эванс и Энди Гарсия.

Убийца

The Killer (США, 10 ноября 2023 года)

Легендарный Дэвид Финчер ("Семь", "Бойцовский клуб", "Социальная сеть", "Девушка с татуировкой дракона") возвращается с новым триллером. В центре сюжета – опытный киллер, который переживает психологический кризис и начинает чувствовать раскаяние за свои преступления. Главную роль исполнил Майкл Фассбендер, который в 2023 году наконец вернется в большое кино после нескольких лет творческого перерыва. Также одну из ролей в фильме исполнила Тильда Свинтон.

Семейное дело

A Family Affair (США, 17 ноября 2023 года)

В центре этой романтической комедии – неожиданный роман, который приводит к комическим последствиям для молодой женщины, ее матери и ее босса-кинозвезды, когда они сталкиваются со сложностями любви, секса и идентичности. Главные роли исполнили Николь Кидман, Зак Эфрон и Джои Кинг. Режиссером фильма выступил сценарист Ричард Лагравенезе, который работал над такими фильмами, как "P. S. Я люблю тебя", "Воды слонам!" и "Несломленный".

Оставь мир позади

Leave the World Behind (США, 8 декабря 2023 года)

Главные герои этого триллера – супруги, которые решают провести отпуск в арендованном доме в удаленной части Лонг-Айленда. Однако хозяева дома внезапно возвращаются и сообщают, что в Нью-Йорке произошла катастрофа. Роли в фильме исполнили Джулия Робертс, Махершала Али, Итан Хоук и Кевин Бейкон. Режиссером фильма выступил Сэм Эсмейл, наиболее известный как создтель сериала "Мистер Робот".

Мятежная Луна

Rebel Moon (США, 22 декабря 2023 года)

Действие этого фантастического экшна от Зака Снайдера ("Рассвет мертвецов", "Человек из стали", "Лига справедливости", "Армия мертвецов") происходит в далеком будущем, а в центре сюжета – мирная колония на окраине вселенной, которой угрожает тиран по имени Балисариус. Главные роли в фильме исполнили София Бутелла, Чарли Ханнэм, Рэй Фишер, Джимон Хонсу, Пэ Ду На, Джена Мэлоун, Эд Скрейн, Кэри Элвес, Кори Столл, Фра Фи, Михиль Хаусман и Энтони Хопкинс.

Кроме того, осенью-зимой 2023 года на Netflix должны выйти драма "Космонавт" с Адамом Сэндлером, Кэри Маллиган и Полом Дано, биографическая спортивная драма "Ниад" с Аннетт Бенинг, Джоди Фостер и Рисом Ивансом, режиссерский дебют Дева Пателя – триллер "Человек-обезьяна" с ним же в главной роли, детективная драма "Рептилия" с Бенисио дель Торо и Джастином Тимберлейком, биографическая драма "Маэстро" о диригенте и композиторе Леонарде Бернстайне с Брэдли Купером в главной роли, он же режиссер, а также новый фильм Уэса Андерсона "Чудесная история Генри Шугара" по одноименному сборнику рассказов Роальда Даля с Бенедиктом Камбербэтчем, Рэйфом Файнсом, Беном Кингсли, Девом Пателем, Рупертом Френдом и Ричардом Айоади в главных ролях.

Вас также могут заинтересовать новости: