Если правоохранительные органы активируют поиск ребенка, пользователи в указанном радиусе получат оповещения.

В Instagram заработает система оповещения о похищении детей AMBER Alerts.

Об этом говорится в блоге соцсети.

Функция заработала 1 июня и станет полностью доступна в 25 странах в ближайшие недели: в Украине, Аргентине, Австралии, Бельгии, Болгарии, Канаде, Эквадоре, Греции, Гватемале, Ирландии, Ямайке, Корее, Литве, Люксембурге, Малайзии, Мальте, Мексике, Нидерландах, Новой Зеландии, Румынии, Южной Африке, Тайване, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах и США.

"Мы знаем, что шансы найти пропавшего ребенка увеличиваются, когда на поиски приходит больше людей, особенно в первые несколько часов. С этим обновлением, если правоохранительные органы активируют оповещение AMBER Alert и вы находитесь в указанной области поиска, оповещение теперь появится в вашей ленте Instagram", - сообщает соцсеть.

Оповещение будет содержать важные сведения о ребенке, такие как фотография, описание, место похищения и другую доступную информацию. Пользователи смогут делиться такими постами для дальнейшего распространения информации.

Если вы получили такое оповещение, значит поблизости идет активный поиск пропавшего ребенка, отмечает Instagram. Чтобы узнать, кому показывать эти оповещения, соцсеть использует различные данные пользователей, в том числе город, указанный в профиле, IP-адрес и службы определения местоположения.

В 2015 году AMBER Alerts уже запустили на Facebook.

Как сообщал УНИАН, ранее в России Тверской суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал интернет-компанию Meta экстремистской организацией и запретил принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram за "экстремистскую деятельность".

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