Компания уже исправила ошибку в алгоритмах.

Недавно пользователи Instagram начали жаловаться, что их лента превратилась в хаотичную подборку шокирующего контента.

На Reddit юзеры делятся, что им регулярно попадаются видео с убийствами, казнями, кровавыми авариями, нападениями животных и даже порно. В числе самых жутких роликов: человек, снесённый слоном, расстрелы, двойное убийство на АЗС, несчастный случай на аттракционе и даже кадры с обезглавливанием.

Meta дала комментарий The Guardian, где признала проблему и извинилась: "Мы исправили ошибку, из-за которой некоторым пользователям показывался контент, который не должен был рекомендоваться". Представители компании также заявили, что это никак не связано с недавним решением убрать фактчекинг из Facebook и Instagram.

Видео дня

Причиной произошедшего стал сбой в алгоритмах рекомендаций Reels, который позволил обойти модерацию и вывести запрещённые материалы в топ.

Согласно официальной политике Meta, изображения насилия и даже смерти допускаются, но должны сопровождаться предупреждением и возрастным ограничением 18+.

Ранее мы рассказывали, что скоро Дуров раскроет "важные данные" всех пользователей Telegram.

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