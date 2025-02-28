Ожидается, что соответствущее обновление выйдет уже в ближайшие недели.

Команда Telegram выпустила свежую бета-версию приложения на Android (она носит номер 11.8), в которой стала отображаться дополнительная информация о пользователе, который начал с вами диалог. В числе первых об этом сообщил Telegram Info.

Среди раскрываемых данных:

есть ли собеседник в ваших контактах;

страна, выдавшая номер телефона;

месяц и год регистрации аккаунта;

количество и список общих группы;

является ли аккаунт реально верифицированным.

О планах сделать что-то подобное Павел Дуров писал еще в июле 2024. Также он говорил, что согласно новым правилам, Telegram будет раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей по запросу властей.

Видео дня

Ожидается, что апдейт выйдет уже в ближайшие недели. Загрузить Telegram Beta 11.8 для Android можно из канала tgfiles.

На днях пользователи бета-версии Telegram начал тестировать функцию платных комментариев. С ее внедрением пользователи и администраторы каналов смогут регулировать количество звезд, необходимых для отправки сообщений.

С последним обновлением Telegram стал еще ближе к YouTube – к примеру, при загрузке видео появилась возможность установить определенный кадр к превью ролика. Вдобавок можно добавить в видео текст, стикеры и другие элементы.

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