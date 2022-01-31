COVID-сертификат с пометкой о получении бустерной дозы вакцины против коронавируса можно будет получить в программе "Дия" после завершения всех технических работ. Документ может быть доступен уже в конце этой недели.
Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины во время брифинга, передает ТСН.
"Бустерная доза вакцины будет показана в имеющемся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас", - рассказали в Минцифре.
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Чтобы создать новый COVID-сертификат, нужно будет подать запрос в программе "Дия".
"После этого они обновятся и появится третья доза COVID-вакцины, а также изменен срок действия сертификата на 270 дней", - добавили в Министерстве.
Сейчас сертификат о бустерной прививке недоступен. Все вакцинированные третьей дозой могут пользоваться "зеленым" сертификатом о полном курсе прививок.
Отметим, что обязательным основанием для получения сертификата является запись в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ).
По данным Минздрава, по состоянию на 31 января 2022 года в Украине за минувшие сутки бустерную дозу получили 6708 украинцев.
В общем с начала вакцинальной кампании бустерную дозу получили 339 тыс. 726 украинцев.