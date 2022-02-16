Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Кибератака на госресурсы Украины была осуществлена иностранными спецслужбами, вероятно, российскими.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк.

По его словам, работа СБУ по вопросам обеспечения кибербезопасности продолжается в четырех основных направлениях.

В частности, совместно с другими органами исполнительной власти продолжается работа по наработке соответствующих законодательных инициатив, изменений в нормативно-правовые акты, которые обеспечат своевременное реагирование и защищенность объектов критической информационной инфраструктуры.

Второе направление - предупредительные меры, которые осуществляются в рамках контрразведывательной деятельности СБУ, а третье - непосредственная локализация и ликвидации последствий кибератак.

"Четвертое направление - это непосредственное расследование кибератак... Сейчас идет работа в рамках уголовного производства совместно с Офисом генпрокурора Украины по факту создания специальными разведывательными органами иностранных спецслужб преступной организации для совершения несанкционированного вмешательства в компьютерных и информационно-телекоммуникационных систем органов государственной власти, других организаций и учреждений, совершение диверсии, сбора разведывательных данных и других преступлений", - сказал Витюк.

По его словам, еще рано говорить о конкретных исполнителях, поскольку в таких преступлениях их установление - это довольно длительная работа.

В то же время, начальник департамента напомнил, что стоимость этой атаки достигает миллионов долларов.

"Не может отдельный хакер или группа хакеров позволить себе расходы таких средств, чтобы потом не получить какой-то материальной выгоды. Такие атаки всегда проводят государства через свои спецслужбы или через созданные ими хакерские преступные объединения. Поэтому мы четко видим здесь след иностранных спецслужб...",- подчеркнул он.

Витюк добавил, что в СБУ также видят признаки схожести атак, которые произошли вчера и сегодня, с теми атаками, которые были 13-14 января.

"Методика разная, но мы видим сходство инфраструктуры, которая использовалась злоумышленниками и можем сегодня предварительно говорить, что эти атаки могут быть связаны. На сегодня единственной страной, которая заинтересована в таких имиджевых ударах по Украине,... является Россия. Но это будет установлено в рамках соответствующего расследования", - пояснил он.

Как отметил начальник Департамента киберполиции Нацполиции Юрий Выходец, уголовное производство начато по статьям 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и 363 (1) (Препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

"В настоящее время полицией отрабатывается несколько векторов указанных кибератак. Предпринимаются меры для установления дополнительных фактов и причастных лиц. Следственные действия продолжаются", - сказал Выходец.

Как известно, 15 февраля хакеры совершили DDOS-атаку на ряд порталов госучреждений Украины. В частности, на официальные сайты Минобороны и ВСУ. Также пострадали "Ощадбанк", "ПриватБанк"и портал "Дия". Вечером работу ресурсов возобновили.

Для защиты сервисных мощностей украинские специалисты направили весь трафик сайта Минобороны через дополнительный сервис защиты, что расположен в США.

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