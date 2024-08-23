Пользователей Google Chrome призвали срочно обновить браузер: что случилось

Проблема также касается других браузеров, работающих на движке Chromium, включая Microsoft Edge.

Google нашла очередную (уже девятую в этом году) уязвимостью нулевого дня в своем браузере Chrome и просит немедленно поставить обновление. Эксплойт уже активно используется злоумышленниками, пишет PCWorld.

Обновление решает проблему "путаницы типов" (type confusion), которая использует ошибку в движке JavaScript. Отмечается, что уязвимость была выявлена специалистами Microsoft ещё в июле этого года.

Несмотря на конкуренцию, Google и Microsoft имеют общие интересы, так как их фирменные веб-браузеры Edge и Chrome, как и многие другие, работают на движке Chromium. Поэтому уязвимости, обнаруженные в одном браузере, как правило, присутствуют и в других.

Видео дня

Нынешнее обновление Chrome также включает в себя десяток других правок. Самая новая версия Chrome для Windows и Linux имеет номер 128.0.6613.84, а для Mac – 128.0.6613.85. Проверить наличие обновления можно через меню в разделе "Справка" → "О браузере Chrome".

Напомним, ранее в этом месяце Google Chrome начал предупреждать об отключении блокировщиков рекламы. Под удар попал, в том числе uBlock Origin – самый популярный блокировщик с аудиторией свыше 34 млн.

Актуальные цифры показывают, что Chrome по-прежнему является самым популярным среди пользователей, причем с большим отрывом – его доля составляет более 65%. За ним идут Edge и Safari, которыми в сумме пользуются около 25% пользователей.

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