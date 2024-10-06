По сути, это браузер, поисковая система и блокировщик рекламы в одном приложении.

После долгого ожидания пользователи Android получили возможность оценить приложение Arc Search – мобильную версию ИИ-браузера Arc, которая вышла на iPhone еще в январе. Браузер также доступен для Mac и Windows.

Главной особенностью Arc Search является "умный поиск" Browse for Me. При использовании такого метода вместо традиционной подборки ссылок по теме пользователь получает сгенерированную персональную веб-страницу с самой важной информацией. При этом классический метод поиска также имеется.

Из других фишек браузера – блокировка рекламы и отслеживающих трекеров. Еще он умеет автоматически архивировать открытые вкладки и отображать страницы в режиме чтения без отвлекающих элементов. Есть также встроенный менеджер паролей. Обозреватели называют его лучшей заменой Chrome в 2024 году.

Arc Search уже можно скачать в Google Play. Поддерживаются девайсы на базе Android 13 и новее. Разработчики предусмотрели полную синхронизацию с настольной версией Arc: можно начать работу на смартфоне и продолжить с того же места на компьютере.

Напомним, в конце лета Chrome начал предупреждать об отключении блокировщиков рекламы. Под удар попал, в том числе uBlock Origin – самый популярный блокировщик с аудиторией свыше 34 млн.

Статистика показывают, что Chrome остается самым популярным среди пользователей, причем с большим отрывом – его доля составляет более 65%. За ним идут Edge и Safari, которыми в сумме пользуются около 25% пользователей.

Вас также могут заинтересовать новости: