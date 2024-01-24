ИИ научился создавать обои, генерировать текст и сортировать вкладки в зависимости от их содержания.

Искусственный интеллект, о котором мы будем слышать весь 2024 год, добрался и до Chrome: свежее обновление добавило в популярный браузер три функции, каждая из которых работает на базе ИИ.

Нововведения появились в тестовых сборках Chrome версии 121 для Windows и macOS. А в ближайшие месяцы они будут внедрены в стабильные сборки, в том числе для мобильных устройств. Всего три нововведения:

Умная группировка вкладок в зависимости от их содержания. Можно быстро привести в порядок верхнюю часть браузера, если для работы нужно много открытых страниц.

Генерация тем оформления браузера по выбранному стилю. Пользователю необходимо лишь задать стиль, настроение и основной оттенок, а затем выбрать из полученных вариантов наиболее понравившийся.

Помощь в составлении отзывов, поискового запроса и других текстов с любой веб-страницы. Текст формируется генеративной нейросетью Gemini.

Первые две опции уже доступны в Dev- и Canary-сборках Chrome, их можно активировать вручную через скрытые настройки (chrome://flags в поисковой строке), выполнив поиск по словам Artificial Іntelligence или AI. Генератор текстов появится в браузере в феврале.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, в целях усиления приватности пользователей Google внедрила новую функцию для быстрой очистки истории в мобильной версии Chrome. Пригодится, если забыли включить режим "Инкогнито".

А этим летом во всех версиях Chrome исчезнет возможность блокировать рекламу – это коснется и других веб-браузеров на движке Chromium. И, судя по всему, единственной альтернативой будет переход на Firefox, где расширения-блокировщики работают в штатном режиме.

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