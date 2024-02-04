Пока неизвестно, насколько массовой является проблема.

Первые покупатели уже получили свои новые смартфоны Samsung Galaxy S24 Ultra, и некоторые из них стали жаловаться на проблемы с экраном.

В частности, на Reddit появились фото с дефектом экрана, который выражается в появлении зеленой полосы. Также есть случаи, когда полос даже две – зеленая и белая.

По словам пользователей, избавиться от них никак не выходит: стандартные решения вроде перезагрузки или сброса к заводским настройкам не помогают. Пока неизвестно, носит ли проблема программный или аппаратный характер. Также нет информации, насколько массовым является обнаруженный дефект.

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Некоторые из пострадавших уже обратились с просьбой заменить устройство, впрочем, продавцы не торопятся производить замену. Хранит молчание и сама Samsung.

У iPhone 15 на старте тоже была проблема с экранами: они начали "выгорать" всего через несколько дней после начала использования. И тогда это было следствием системной ошибки. Компания выпустила обновление iOS, которое убрало с экрана артефакты.

К слову, по итогам серии тестов DxOMark экран S24 Ultra получил наивысшую оценку и занял первую строчку соответствующего рейтинга. Девайс опередил всех конкурентов, включая бывшего лидера Google Pixel 8. А новые iPhone не попали даже в топ-5.

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