Они и правда работают, но есть два важных нюанса.

В ноябре 2022 года компания Shift Robotics запустила на площадке Kickstarter сбор средств на "ролики нового поколения" Moonwalkers, которые позволяют увеличить скорость ходьбы на 250%, не ускоряя при этом обычный шаг.

Накануне участники Kickstarter-кампании начали получать свои "луноходы" Один из них – ютубер Кейси Нейстат с более 12 млн. подписчиков – протестировал их действие. Они и правда работают, но есть два важных нюанса.

Назвать их просто роликами сложно: по сути, это умный гаджет, который крепится поверх обычной обуви и оснащен восемью полиуретановыми колесами. Из-за чего очень важна зависимость от хорошей дороги: колесики в устройстве маленькие, поэтому даже небольшая ямка может стать причиной падения. Второй момент – ступеньки. Спускаться и подниматься по ним сложно, и даже опасно, поэтому лучше медленно и аккуратно двигаться боком.

Из других особенностей – аккумулятора от одного заряда хватает на 10 км прогулки, а 300-ваттные двигатели способны развивать скорость до 11,2 км/ч. Что примечательно, даже если владелец захочет быстренько скатиться с горки, то скорость все равно будет ограничена, чтобы никто не травмировался.

К слову, в рамках краудфандинговой кампании на Kickstarter Moonwalkers можно было предзаказать за 1000 долларов, теперь они стоят 1400 долларов.

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