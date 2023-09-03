Называется новинка Asus ROG Strix GeForce RTX 4090 OC EVA-02 Edition.

Семейство видеокарт ASUS пополнила флагманская модель ROG Strix GeForce RTX 4090 OC EVA-02 Edition, которая выполнена в стиле известного аниме "Евангелион". Новинка уже доступна для предварительного заказа.

Это, пожалуй, самая красивая RTX 4090 из доступных на рынке. Кожух красного цвета дополнен эффектной подсветкой и металлическим бэкплейтом с аниме-персонажем и отметкой EVA-02, пишет VideoCardz.

Помимо стильного внешнего вида, видеокарта получила массивную систему охлаждения и три вентилятора Axial-tech. Сам видеоадаптер оснащен GPU AD102 с 16 384 ядрами CUDA и 24 ГБ видеопамяти GDDR6X с 384-битной шиной.

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Цена всей этой красоты на китайском рынке – 17 999 юаней (~около 90 000 грн). В продажу карточка поступит 5 сентября.

При этом, видеокарта в стиле "Эвангелиона" – не единственный тематический продукт. Производитель также выпустил материнскую плату ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition, корпус ROG Hyperion EVA-02 Edition и другие "железки" и аксессуары для ПК.

Ранее стало известно, что Nvidia снизила цену на RTX 4060 Ti 16 Гб после выхода более мощного аналога от AMD. Теперь ее продают за 449 долларов вместо 499 долларов, а некоторые еще дешевле.

А если вы в поисках игровой видеокарты, УНИАН публиковал рейтинг лучших на любой кошелек. Ожидаемо, на 1-м и 2-м месте расположились RTX 4080 и 4090 – альтернатив им на рынке просто нет.

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