Внешне видеокарта не похожа ни на одну другую 3D-карту на рынке.

Семейство видеокарт ASUS пополнила флагманская модель ROG Matrix GeForce RTX 4090. По заявлению компании, это самая быстрая версия RTX 4090 на сегодняшний день – не в последнюю очередь благодаря продвинутой системе охлаждения.

А заодно это, вероятно, и самая красивая RTX 4090 из доступных. Видеокарта не похожа ни на одну другую 3D-карту на рынке, а с некоторых ракурсов вообще невозможно понять, что это за девайс, пишет PCMag.

Однако главной ее особенностью является использование жидкостной системы охлаждения с 360-миллиметровым внешним радиатором и тремя вентиляторами ROG MF-12S ARGB. Производитель заявляет, что карта сможет удерживать температуру на уровне 60 градусов Цельсия даже при большой нагрузке.

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Asus также отмечает, что ее адаптер будет иметь самые высокие частоты GPU среди всех RTX 4090, но точного показателя не называет. Еще одна интересная особенность модели – два переключателя BIOS (режимы "Производительный" и "Тихий").

ASUS ROG Matrix GeForce RTX 4090 выпустят в третьем квартале текущего года, но ее цена пока неизвестна. Предполагается, что попросят за нее 2000 долларов.

GeForce RTX 4090 – самая мощная видеокарта в мире

Напомним, в октябре прошлого года стартовали продажи GeForce RTX 4090 – старшей модели в линейке 40-й серии и самой мощной видеокарты в мире на сегодня. Месяцем позже вышла RTX 4080.

RTX 4090 стала первой видеокартой, которая способна обеспечить плавную работу при разрешении 4K в Cyberpunk 2077, недостижимую ранее. Адаптер обеспечивает частоту почти 140 кадров в секунду на "высоких" настройках графики и включенной трассировкой лучей. Сейчас в Европе одна RTX 4090 стоит столько же, сколько и две RTX 3090 Ti.

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