Главное – нам покажут первую гарнитуру смешанной реальности от Apple.

Вечером, 5 июня, пройдет главное мероприятие технологической конференции для разработчиков WWDC от Apple. Событие стартует в 20:00 по Киеву. Слухи и утечки обещают много анонсов.

По мнению обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, он не удивится, если презентация продлится больше двух часов. Основная часть будет посвящена крупным обновлениям операционных систем – macOS, watchOS, iPadOS и iOS. Но это не все.

Гарнитура смешанной реальности

Apple работает над гарнитурой смешанной реальности семь лет, что в два раза дольше, чем у оригинального iPhone до его запуска, и не раз откладывала выпуск из-за возникающих проблем. Теперь источники говорят, что продукт наконец готов к показу.

Если слухи правдивы, устройство Apple под названием Reality Pro будет использовать как виртуальную (XR), так и дополненную реальность (AR). В виртуальной реальности пользователи видят изображения и контент в очках. AR, с другой стороны, накладывает цифровой контент на изображение реального мира.

Что касается изображения, то оно будет выводиться на два дисплея от Sony со сверхвысоким разрешением. Внешние камеры позволят активировать "прозрачность" для переключения в режим дополненной реальности. За производительность будет отвечать чипсет Apple M2, который стоит в последних Mac, а аккумулятора хватит на два часа активной работы.

Считается, что устройство напрямую связано с наследием Тима Кука и станет первым продуктом, на который не повлиял Стив Джобс. Продажи Reality Pro начнутся не раньше конца года. Ориентировочная цена – 3000 долларов. Это вдвое больше, чем у ближайших конкурентов.

15-дюймовый MacBook Air

Ожидается, что новый MacBook Air будет оснащен большим 15 (или даже 15,5) дюймовым дисплеем, став самым большим из когда-либо устанавливаемых в "воздушную" линейку. Актуальный MacBook Air имеет 13,6-дюймовый дисплей.

Изменений в дизайне или аппаратном оснащении ждать не стоит: там будет та же система-на-чипе Apple M2. Однако благодаря увеличению корпуса в него установят батарею побольше, что позволит увеличить время автономной работы. Динамики тоже станут больше, что приведет к большим басам и большей громкости.

Несколько новых Mac

По данным источников, на WWDC 2023 мы увидим несколько новых Mac. Один из претендентов на обновление – Mac Pro. С выпуском этого компьютера Apple закончит свой двухлетний переход с Intel на собственный процессор, о котором объявила три года назад.

Сообщается, что Mac Pro будет работать на чипе M2 Ultra и получит тот же дизайн, что и модель 2019 года. Помимо прироста производительности, других изменений от компьютера не ожидается.

iOS 17

Apple представит новые версии своих операционных систем. Айфон – самый популярный смартфон в мире, поэтому именно предстоящее обновление мобильной iOS до 17-й версии наиболее интересно пользователям.

Главным нововведением в iOS 17 станет обновленный экран блокировки – iPhone можно будет превратить в подобие "умного дисплея" с постоянным отображением обновляющейся информации. Например, встречи в календаре, погода и другие уведомления.

Еще есть информация, что в iPhone появится новый "Пункт управления" – он не менялся с 2017 года. В целом же релиз iOS 17 будет посвящен повышению стабильности и производительности.

Также с обновлением до iOS 17 владельцам Айфонов разрешат ставить приложения из сторонних источников в обход App Store – но только для Европы, законодательство которой требует такого послабления.

Как смотреть Apple WWDC 2023

Мероприятие будет проведено онлайн, как и в предыдущие три года. Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте Apple или YouTube.

Начало намечено на 10:00 по тихоокеанскому времени или 20:00 по киевскому времени.

Традиционно, главная презентация компании пройдет осенью. На ней покажут iPhone 15 с новым дизайном и USB-C, Apple Watch Series 9 и, скорее всего, новые планшеты.

Все слухи и утечки указывают на то, нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории Apple – взамен пользователей ждет большой апдейт, в том числе появление перископа и USB-C. Также была информация, что выход обычных iPhone 15 и 15 Plus в этом году может задержаться.

Вас также могут заинтересовать новости: