Ожидается, что такой макбук заложит основу новой категории устройств Apple.

Компания Apple активно ведет переговоры с поставщиками гибких дисплеев для производства MacBook со складным экраном, говорят источники издания Business Korea. Аналогичные продукты уже есть у ASUS и Lenovo.

В отчете говориться, что Apple намерена завершить производство первого макбука с гибким дисплеем уже в 2025 году, а в продажу девайс поступит в 2026 году.

Ожидается, что такой макбук заложит основу новой категории устройств от Apple. В сложенном виде – обычный ноутбук, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок. Модель, если верить информации, будет оснащена 20-дюймовым дисплеем с поддержкой 4K.

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Несмотря на то что гибкие дисплеи с большей диагональю технологически сложнее в производстве, их производство обходится дешевле, чем у смартфонов с такой же технологией. Однако корейские производители пока не выпустили ни одного ноутбука со складными OLED-панелями.

Сейчас лидером на рынке складных ноутбуков является Asus. В сентябре 2022 года тайваньский производитель выпустил первый в мире 17-дюймовый ноутбук с гибким экраном, ZenBook 17 Fold OLED. Продукт оснащен панелями китайской компании BOE.

Параллельно Apple работает над моделью iPhone со складным экраном. Ранее в сети был опубликован патент Apple, из которого следует, что экран такого айфона будет выполнен из специального "самовосстанавливающегося" материала, который сможет "заращивать" царапины и вмятины.

А меж тем до презентации iPhone 15 осталось меньше двух месяцев. Ранее стало известно, что все модели iPhone 15 получат увеличенные батареи – так что время работы смартфонов без подзарядки должно быть очень приличным.

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