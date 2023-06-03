Больше половины пользователей Android-смартфонов переходят на iPhone из-за дефектов и быстрого устаревания их смартфонов.

Аналитическая фирма CIRP выпустила новый интерес отчет. В этот раз он посвящен причинам, по которым бывшие владельцы Android переходят на iPhone. Данные получены от респондентов из США.

В 2023 доля перешедших с Android на iOS находится на пятилетнем максимуме, выяснили аналитики CIRP. Вот какими оказались главные причины:

Проблема с работой Android – 53% . Старое устройство работало плохо из-за устаревшего программного обеспечения, необходимости в ремонте или дефектах, которые испортили пользовательский опыт.

. Старое устройство работало плохо из-за устаревшего программного обеспечения, необходимости в ремонте или дефектах, которые испортили пользовательский опыт. Новые функции – 26% . К ним относятся улучшенная камера, расширенные возможности аксессуаров или более интуитивный интерфейс "яблочной" системы.

. К ним относятся улучшенная камера, расширенные возможности аксессуаров или более интуитивный интерфейс "яблочной" системы. Цена – 15% . В то время как Android-флагманы стоят дешевле, чем iPhone, почти четверть опрошенных заявили, что потратили "на новый iPhone меньше, чем на Android-устройство со схожими возможностями".

. В то время как Android-флагманы стоят дешевле, чем iPhone, почти четверть опрошенных заявили, что потратили "на новый iPhone меньше, чем на Android-устройство со схожими возможностями". Связь с сообществом – 6%. Речь о пользователях, которые перешли на iPhone из-за мессенджеров iMessage и FaceTime от Apple.

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При этом, стоит отметить, что исследование рынка США не отображает мировых тенденций. В Украине, к примеру, ситуация совсем иная: 81% украинцев "сидят" на Android, тогда как доля яблочных пользователей составляет 19% – рост за год на 2 процента.

Интересно, что несмотря на такое распределение, смартфоны компании Apple все равно занимают 3-е место по популярности в Украине, уступая Samsung и Redmi. Что касается конкретных моделей, то самым популярным смартфоном в Украине является Redmi 9A, на втором месте – iPhone 11.

А тем временем до дебюта линейки iPhone 15 остается меньше четырех месяцев. Все слухи и утечки указывают на то, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории Apple – взамен пользователей ждет большой апдейт, в том числе появление перископа и USB-C.

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