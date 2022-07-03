Старушка GeForce GTX 1060 стабильно удерживает свое первое место.

Онлайн-магазин Steam подвел итоги ежемесячного опроса своих пользователей об используемом в их компьютерах "железе". Свежая статистика позволяет узнать, на каком ПК играло большинство геймеров мира в июне 2022 года.

Самой популярной видеокартой по-прежнему остается старушка GTX 1060. Такая карта установлена в 7.02% систем. На втором и третьем местах находятся GTX 1650 (6,51%) и GTX 1050 Ti (5,36%).

Свежая статистика Steam о конфигурации ПК геймеров

6-ядерный процессор с частотой 2,3-2,69 ГГц;

16 ГБ оперативной памяти;

GeForce GTX 1060;

OC Windows 10.

Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920x1080 пикселей – его используют 66% игроков Steam.

В этом месяце, вероятно, наиболее заметным изменением является то, что Windows 11 преодолела 20-процентный рубеж – рост за месяц на 1,77%. Windows 10 64 bit за это же время потеряла 2,49%, но по-прежнему является самой популярной OC с показателем в 73,94%.

А меж тем криптовалюта дешевеет, а вслед за ней – видеокарты. Во многих розничных магазинах большинство современных графических процессоров уже продаются по рекомендованной розничной цене или ниже.

Отмечается, что на сайтах вроде eBay дорогие модели NVIDIA, такие, как RTX 3080 и 3090, можно приобрести на 50% ниже их прейскурантных цен.

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