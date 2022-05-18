Ведущая 1+1, куратор "Здійсни мрію" Александра Лобода и ФК "Нюрнберг" помогают украинским семьям в Германии.

Ведущая 1+1 и куратор благотворительного проекта "Здійсни мрію", Александра Лобода помогает украинским переселенцам в Германии. В середине марта Саша приехала в Нюрнберг, это город-побратим Харькова. Сейчас в городе проживает более 6 тысяч человек - женщин и детей, бежавших из зон боевых действий.

Там Саша познакомилась с Катариной - женщиной, которая занимается социальными инициативами в местном футбольном клубе "Нюрнберг" (1. FC Nürnberg). Вместе они организовали акции в поддержку украинцев. На один из домашних матчей пригласили 5 тысяч переселенцев бесплатно. На другом матче продавали шарф с эмблемами ФК Нюрнберг и харьковского ФК Металлист 1925 и собирали средства для украинцев. По просьбе Саши Лободы игроки ФК "Нюрнберг" - Флориан Хюбнер, Матс Мюллер, Кристиан Матениа, записали видеообращение к украинский мечтателям.

Флориан Хюбнер: "Я даже не представляю, как вам сейчас сложно. Будьте сильными, держитесь, и я верю, что мы скоро сможем увидеться".

Матс Мюллер: "Я хочу сказать вам, чтобы вы оставались сильными. Вы в наших мыслях и молитвах. Да, я понимаю, что это очень сложно, но все равно хотел бы вам это сказать и поддержать. Верьте в себя, в свои мечты и силы вам!"

Кристиан Матениа: "Мы переживаем и держим за вас кулаки. В первую очередь желаю вам быть здоровыми. Это самое главное. И я надеюсь, что мы когда-нибудь сможем увидеться с вами. Давайте верить и мечтать".

Саша Лобода говорит, что в Нюрнберге много инициатив для поддержки и интеграции украинских детей - например футбольные тренировки, благотворительные матчи, встречи.

"Спорт помогает детям быть здоровыми и интегрироваться в обществе, это также психологическая поддержка. Детки продолжают мечтать стать футболистами или заниматься другими видами спорта! Их нужно поддерживать!

Я хочу поблагодарить всех немцев, которые помогают украинцам, и спасибо клубу за поддержку. Это очень важно для нас. Мы никогда не думали, что когда-нибудь не проснемся дома…", — прокомментировала Александра Лобода, ведущая 1+1 и куратор "Здійсни мрію.".

Помочь украинцам можно на сайте dobro.ua, в окне единого сбора #UkraineSOS от команд проектов Благотворительного фонда "Ти не один" 1+1 media - https://dobro.ua/project/Ukraine_sos/

На каналах 1+1 медиа стартовал новый сезон спортивных новостей "Проспорт". Проект транслируется с понедельника по пятницу на ТЕТ в 16:00, и на 2+2 - в промежутке между 17:00 и 18:00. Кроме новостей спорта, освещаются события со спортивного фронта: как Украину поддерживают звезды спорта, как спортивные фанаты реагируют на события в Украине и что делают для прекращения войны, из каких видов спорта, соревнований дисквалифицировали российские команды и спортсменов.