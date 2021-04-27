Спортсменку удивил поступок организатора.

Организатор матча за звание чемпионки мира по стоклеточным шашкам снял табличку и флаг России со стола, за которым сидела россиянка.

Читайте такжеУкраинская теннисистка обыграла россиянку на турнире в Мадриде (видео)Об этом пишет ТСН.

Матч проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая.

В нем принимали участие россиянка Тамара Тансыккужина и полячка Наталья Садовская.

Во время игры организаторам сообщили, что решением Спортивного арбитражного суда представителям РФ на крупных международных соревнованиях запрещается выступать под флагом своей страны из-за грубых нарушений ею антидопинговых правил.

После этого один из организаторов убрал со стола Тансыккужиной табличку и российский флаг.

В РФ произошедшее назвали "неприкрытым актом агрессии" и призвали Федерацию шашек России вмешаться в скандал.

Отстранение России от международных турниров: главное

Спортивный арбитражный суд Лозанны решением от 17 декабря 2020 года на два года отстранил Россию от участия в международных соревнованиях, включая Олимпиады и ЧМ, в связи с подменой допинг-проб Московской антидопинговой лаборатории.

Изначально 9 декабря 2019 года WADA отстранило Россию на четыре года, но CAS, сохранив отстранение в силе, сократил срок дисквалификации.

Президент WADA прокомментировал отстранение России, заявив, что "они продолжили путь обмана".

Отстранение не коснется Евро-2020, но на Олимпийских играх и чемпионатах мира российские спортсмены выборочно смогут участвовать только под нейтральным флагом

В январе 2020 года Московская антидопинговая лаборатория была лишена лицензии.

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Автор: Людмила Жерновская