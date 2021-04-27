Матч проходит в Варшаве / Скриншот

Организатор матча за звание чемпионки мира по стоклеточным шашкам снял табличку и флаг России со стола, за которым сидела россиянка.

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Матч проходит в Варшаве с 23 апреля по 3 мая.

В нем принимали участие россиянка Тамара Тансыккужина и полячка Наталья Садовская. 

Во время игры организаторам сообщили, что решением Спортивного арбитражного суда представителям РФ на крупных международных соревнованиях запрещается выступать под флагом своей страны из-за грубых нарушений ею антидопинговых правил.

После этого один из организаторов убрал со стола Тансыккужиной табличку и российский флаг.

В РФ произошедшее назвали "неприкрытым актом агрессии" и призвали Федерацию шашек России вмешаться в скандал. 

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Автор: Людмила Жерновская