Простятся с легендой 6 мая, возле стадиона «Черноморец».

Сегодня в Одессе умер известный футболист Владимир Нечаев.

Читайте такжеКлуб УПЛ уволил тренера, который был футболистом ДинамоКак передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила Одесская областная футбольная ассоциация.

«Сегодня наш мир покинул один из лучших футболистов в истории «Черноморца» (ФК «Черноморец» - УНИАН) Владимир Нечаев. Ему было 70 лет... Владимир Викторович - это не просто многолетний защитник «Черноморца», капитан команды «моряков». Владимир Нечаев - символ клуба, всего одесского футбола, неотъемлемая часть фундамента истории «Черноморца», - сказано в сообщении.

Его также называют легендой клуба «Черноморец», ярким футболистом и скромным остроумным человеком.

Отмечается, что Нечаев боролся с тяжелой болезнью, перенес несколько серьезных операций.

Прощание состоится в четверг, 6 мая, в 11.00 на стадионе «Черноморец» (главный вход). Похоронят знаменитого футболиста на Втором Христианском кладбище в 12.30.

Что известно о футболисте

Нечаев родился 4 августа 1950 года. Начинал играть в футбол в одесском СКА, воспитанник РВУФК (Киев). В «Черноморце» выступал в 1967-1976, 1978, 1979.

Провел 287 официальных матчей, забил 13 голов. В 1983-1988 гг. работал в тренерском штабе клуба. В составе «Черноморца» стал бронзовым призером чемпионата СССР 1974 года. Также играл в командах: ЦСКА (дубль), СКА Одесса, «Пахтакор» (Ташкент), «Колос» (Никополь). Тренировал клубы «Колос» («Металлург», Никополь), СК «Одесса», «Химик» (Житомир), «Трансмаш» (Могилев, Беларусь), «Электрометаллург-НЗФ» (Никополь) и пр.

В Одессе, на Аллее футбольной славы возле стадиона «Черноморец», 14 сентября 2015 года заложена именная «звезда» в честь Нечаева.

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Автор: Лариса Козовая