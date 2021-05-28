Копилка сборной Украины пополнилась еще двумя наградами.

Сборная Украины завоевала еще две медали на чемпионате Европы по стрельбе, который в эти дни проходит в хорватском Осиеке.

В стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров золотую медаль выиграл Олег Омельчук.

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Кроме того, на пьедестал в этом же виде поднялся Виктор Банькин, у которого в активе бронза.

Победа Омельчука стала для Украины второй в истории в стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров после победы Павла Коростылева в 2017 году.

Напомним, ранее на ЧЕ золото завоевала женская сборная Украины.

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Автор: Антон Дударь