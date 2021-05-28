Сборная Украины завоевала еще две медали на чемпионате Европы по стрельбе, который в эти дни проходит в хорватском Осиеке.
В стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров золотую медаль выиграл Олег Омельчук.
Читайте такжеУкраинская тяжелоатлетка с рекордом выиграла чемпионат мира
Кроме того, на пьедестал в этом же виде поднялся Виктор Банькин, у которого в активе бронза.
Победа Омельчука стала для Украины второй в истории в стрельбе из пистолета на дистанции 50 метров после победы Павла Коростылева в 2017 году.
Напомним, ранее на ЧЕ золото завоевала женская сборная Украины.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украинский пловец-рекордсмен стал чемпионом Европы (видео)
- Безумный камбэк: украинский каратист стал чемпионом Европы и установил историческое достижение
- Обогнали Россию: украинские паралимпийцы стали первыми на чемпионате Европы по плаванию
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram