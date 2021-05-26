В хорватском Осиеке закончились соревнования на первенство Европы по пулевой стрельбе.

Женская сборная Украины остановила сопротивление России в решающем матче чемпионата Европы по стрельбе пневматическим пистолетом на 10 метров.

Эту радостную весть сообщил НОК в своем Twitter.

Турнир прошел в хорватском городке Осиек. В финальном поединке украинки обыграли оппоненток из России со счетом 17:11. В параллельном поединке за третье место сборная Сербии разбила вдребезги Польшу - 16:8.

Лидеру нашего коллектива Елене Костевич помогали Полина Колесникова и Юлия Коростылева.

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Автор: Артем Будрин