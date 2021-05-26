Пьедестал почета в конце соревнований / фото facebook.com/European-Shooting-Confederation
Женская сборная Украины остановила сопротивление России в решающем матче чемпионата Европы по стрельбе пневматическим пистолетом на 10 метров.
Эту радостную весть сообщил НОК в своем Twitter.
Турнир прошел в хорватском городке Осиек. В финальном поединке украинки обыграли оппоненток из России со счетом 17:11. В параллельном поединке за третье место сборная Сербии разбила вдребезги Польшу - 16:8.
Лидеру нашего коллектива Елене Костевич помогали Полина Колесникова и Юлия Коростылева.
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