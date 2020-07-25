"Возможно, в будущем": борец Беленюк рассказал о предложении занять пост министра спорта

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что видит Жана Беленюка министром спорта.

Борец греко-римского стиля и народный депутат Жан Беленюк рассказал, что в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему должность министра спорта.

Об этом Беленюк сказал в интервью YouTube-каналу "Наш".

Читайте такжеЛидер сборной Украины по биатлону Пидручный получил государственный орден (фото)

"Когда мы общались с Владимиром Александровичем, он сказал: "Я вижу в тебе классного министра спорта". Но я сразу отметил, что это неактуально сейчас абсолютно", - сказал борец.

"Министр спорта - человек, который постоянно вовлечен в процесс. И так тренироваться, как я тренируюсь сейчас, на этой должности я бы не смог. Конечно, из-за этого я сказал, что, возможно, в будущем после завершения карьеры", - объяснил Беленюк свой отказ.

Напомним, Беленюк является народным депутатом от "Слуги народа".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Беленюк прокомментировал приход Мирчи Луческу в "Динамо".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram