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"Процесс запущен": борец-депутат Беленюк оригинально прокомментировал приход Луческу в Динамо

13:29, 24 июля 2020
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Жан Беленюк / фото УНИАН

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Спортсмен опубликовал свою реакцию в сторис Instagram.

Беленюк разместил совместное фото президента "Динамо" Игоря Суркиса и Мирчи Луческу, а также добавил подпись: "Мирный процесс урегулирования конфликта на Донбассе запущен".

В прошлом Луческу долгое время возглавлял донецкий "Шахтер", из-за чего его появление в "Динамо" вызвало бурную реакцию болельщиков.

Напомним, о назначении Луческу было объявлено 23 июля. Румын подписал контракт по схеме "2+1". 

instagram.com/zhanbeleniuk

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный футболист Динамо раскритиковал решение клуба пригласить Луческу.

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