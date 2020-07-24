"Процесс запущен": борец-депутат Беленюк оригинально прокомментировал приход Луческу в Динамо

Украинский спортсмен подошел к вопросу с неожиданной стороны.

Украинский борец и народный депутат Жан Беленюк отреагировал на назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера киевского "Динамо".

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Спортсмен опубликовал свою реакцию в сторис Instagram.

Беленюк разместил совместное фото президента "Динамо" Игоря Суркиса и Мирчи Луческу, а также добавил подпись: "Мирный процесс урегулирования конфликта на Донбассе запущен".

В прошлом Луческу долгое время возглавлял донецкий "Шахтер", из-за чего его появление в "Динамо" вызвало бурную реакцию болельщиков.

Напомним, о назначении Луческу было объявлено 23 июля. Румын подписал контракт по схеме "2+1".

УНИАН ранее сообщал о том, что легендарный футболист Динамо раскритиковал решение клуба пригласить Луческу.

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