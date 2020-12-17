Запрет для президента РФ, а также других представителей российской власти будет действовать в ближайшие два года.

Президенту России Владимиру Путину в ближайшие два года запрещено посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Данное решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS), сообщается на его официальном сайте.

В решении CAS указано, что запрет на посещение крупных международных соревнований распространяется на президента РФ, премьер-министра и его заместителей, министров и их заместителей, всей администрации президента, депутатов государственной думы, глав и заместителей государственных организаций и сотрудников Следственного комитета России.

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Исключение может быть только в случаях, если любого российского чиновника лично пригласит президент или премьер-министр страны, которая будет проводить турнир, если он является членом МОК или Международного паралимпийского комитета, или если он является участником Игр.

Данное решение CAS является частью наказания для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

Отстранение России: главное

17 декабря CAS утвердил двухлетнее отстранение России от участия во всех международных соревнованиях - до 16 декабря 2022 года.

Изначально WADA надеялось отстранить Россию на четыре года, но CAS, оставив в силе решение об отстранении, сократил срок до двух лет.

На Олимпиадах и чемпионатах мира в ближайшие два года россияне смогут участвовать только в нейтральном статусе - без флага и гимна. При этом на Евро-2020 запрет не распространяется.

Также в этот период Россия не сможет принимать крупные международные турниры или претендовать на их проведение.

Президент WADA прокомментировал отстранение России, подчеркнув, что российские власти "продолжали путь обмана".

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Автор: Антон Дударь