Украинская федерация смешанных единоборств отменила назначение скандального Титушко

Вадим Титушко недолго пробыл на посту вице-президента.

Украинская федерация ММА (UFММА) отменила решение о назначении известного спортсмена-провокатора Вадима Титушко на пост вице-президента организации в Киевской области.

Об этом сообщается на странице UF ММА в Facebook.

"На сегодняшний день этот человек не имеет никакого отношения к федерации UFMMA. Краткосрочное назначение было сделано на местном уровне, и отменено сразу же, как это стало известно руководству федерации", - говорится в заявлении.

Ранее 14 августа Белоцерковская федерация смешанных единоборств объявила о назначении Титушко на пост вице-президента UFMMA в Киевской области. Позже пост, опубликованный в Facebook, был удален.

Вадим Титушко: как фамилия спортсмена "ушла в народ"

От фамилии Вадима Титушко был образован термин "титушки", которыми стали называть спортсменов и других молодых людей, которые противостояли активистам во время уличных протестов на Майдана и после него.

18 мая 2013 года Титушко совершил нападение на журналистов в Киеве, за что получил три года лишения свободы, а позже наказание заменили на условное.

В 2018-м году спортсмен был объявлен в розыск и подозревался в совершении ряда разбойных нападений в составе группы людей.

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Автор: Антон Дударь