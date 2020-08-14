Известный провокатор Титушко стал вице-президентом организации по смешанным единоборствам (фото)

Спортсмен получил должность в Украинской федерации MMA в Киевской области.

Известный спортсмен-провокатор Вадим Титушко стал вице-президентом Украинской федерации смешанных единоборств (ММА) в Киевской области.

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Об этом сообщила Белоцерковская федерация смешанных единоборств в Facebook, однако позже удалила пост.

"Вместе к победам", - было сказано в поздравлении нового сотрудника организации.

Стоит отметить, что от фамилии Вадима Титушко был образован термин "титушки", которыми стали называть спортсменов и других молодых людей, которые противостояли активистам во время уличных протестов на Майдана и после него.

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18 мая 2013 года Титушко совершил нападение на журналистов в Киеве, за что получил три года лишения свободы, а позже наказание заменили на условное.

В 2018-м году спортсмен был объявлен в розыск и подозревался в совершении ряда разбойных нападений в составе группы людей.

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Автор: Данил Слесь