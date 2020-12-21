Команда Тимура Фаткуллина готовилась к этому полету несколько недель.

Чемпион мира по высшему пилотажу, украинец Тимур Фаткуллин совершил крайне опасный полет.

Читайте такжеТрюк от олимпийской чемпионки: гимнастка сняла штаны, стоя на руках (видео)Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что на своем спортивном самолете пилот промчался на бешеной скорости в метре над землей, а над его самолетом в это время прыгали мотоциклисты.

Чтобы выполнить этот трюк, команда Фаткуллина готовилась к прыжку несколько недель.

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Автор: УНИАН