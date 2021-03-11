В общем зачете сборная Украины заняла второе место.

В Словении завершился Кубок мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев.

Как сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины в Facebook, сборная Украины на этих соревнованиях завоевала 29 медалей и заняла второе место в общем зачете.

У украинской сборной в активе 6 золотых медалей, 10 серебряных и 13 бронзовых.

На первом месте в общем зачете - Россия (49 медалей), на третьем - США (12).

Все медали сборной Украины

Лыжные гонки

"Золото": Людмила Ляшенко - 2 (класс стоя), Александра Кононова - 1 (класс стоя)

"Серебро": Александра Кононова - 2 (класс стоя), Людмила Ляшенко - 1 (класс стоя), Ярослав Решетинский - 1 (с поражением зрения)

"Бронза": Юлия Батенкова-Бауман - 3 (класс стоя), Дмитрий Суярко - 1 (с поражением зрения), Тарас Радь - 1 (класс сидя)

Биатлон

"Золото": Людмила Ляшенко - 3 (класс стоя)

"Серебро": Тарас Радь - 2 (класс сидя), Оксана Шишкова - 2 (с поражением зрения), Ирина Буй (стоя), Юлия Батенкова-Бауман - 1 (класс стоя)

"Бронза": Ярослав Решетинский - 2 (с поражением зрения), Александра Кононова - 2 (класс стоя), Юлия Батенкова-Бауман - 1 (класс стоя), Тарас Радь, Василий Кравчук - 1 (класс сидя), Оксана Шишкова - 1 (с поражением зрения)

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Автор: Антон Дударь