Вячеслав Бобров забросил 19 очков и стал самым результативным игроком матча.

Сборная Украины по баскетболу феерично обыграла Венгрию в заключительном матче отборочного цикла на Евробаскет-2022. Это гарантировало "сине-желтым" занять первое место в квартете F.

Встреча соперников прошла в киевском Дворце спорта и завершилась разгромной победой украинцев со счетом 97:63 (24:20, 26:14, 27:11, 20:18).

Заметим, что для завоевания первого места в группе Украине необходимо было побеждать с гандикапом в 25+ очков. Эту миссию коллектив Айнарса Багатскиса выполнил.

Выигрыш отборочной группы повлияет на посев сборной Украины во время жеребьевки финальной части Чемпионата Европы.

Турнирная таблица:

1. Украина - 6 игр 10 очков

2. Словения - 6/10

3. Венгрия - 6/10

4. Австрия - 6/6

Напомним, по итогам квалификации в финальную часть Евробаскета-2022 выйдут три лучшие команды из группы.

Сборная Украины в квалификации Евробаскета-2022: главное

28 ноября сборная Украины уступила Словении в отборе на Евробаскет-2022.

Сборная Украины после трех туров занимала третье место в группе F, набрав 3 очка. Однако наша команда смогла прибавить оборотов и в решающих матчах обеспечить себе великолепный результат.

Из-за коронавируса Евробаскет был перенесен с 2021-го на 2022-й год.

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Автор: Будрин Артем