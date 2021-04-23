Первая ракетка Украины во второй раз в этом году обыграла Петру Квитову.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Штутгарте с призовым фондом $565,530.

В матче 1/4 финала украинка обыграла десятую ракетку мира Петру Квитову.

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Свитолина уступила в первом сете, а во второй партии проигрывала со счетом 2:5. Однако украинка отыграла два матчболла и спасла матч. После этого до конца матча она отдала Квитовой всего два гейма.

Итоговый счет встречи - 6:7(4), 7:5, 6:2.

Свитолина обыграла Квитову во второй раз в этом году и в третий раз подряд после семи подряд поражений.

"Это точно была большая битва. Я ожидала упорного матча, но не думала, что будет настолько тяжело. Я рада, что смогла сделать камбэк во втором сете, это особенные эмоции. Трудно выделить что-то одно, что именно помогло мне вернуться в игру. Я боролась за каждый мяч и старалась использовать свои шансы. Думаю, что это было главным", - цитирует Свитолину btu.org.ua.

В полуфинале Свитолиной предстоит сыграть против первой ракетки мира Эшли Барти.

Элина Свитолина: результаты в 2021 году

Турнир в Штутгарте - седьмой, на котором Свитолина выступает в этом году. В 2021-м украинке пока не удалось выиграть титул.

На Australian Open Свитолина дошла до 1/8 финала, где проиграла американке Джессике Пегуле.

Что касается других турниров, то в Абу-Даби, Мельбурне и Дохе Свитолина остановилась в четвертьфинале, в Дубае вылетела уже во втором круге, а В Майами Элина остановилась в шаге от финала, попав "под каток" действующей первой ракетки мира Эшли Барти.

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Автор: Антон Дударь