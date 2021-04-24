Светлана Гоцык имела мало времени на подготовку, поскольку узнала о бое за неделю до начала.

Украинка, выступающая в смешанных единоборствах Светлана Гоцык, досрочно капитулировала техническим нокаутом в бою против Пьерангелы Родригес из Венесуэлы на соревнованиях Legacy Fighting Alliance 105. Светлана, которая больше известна своим прозвищем "Феникс", была проинформирована о старте поединка за неделю до начала.

К чести Гоцык, она протянула в клетке вплоть до пятого раунда, но Родригес все-таки оказалась мощнее. Венесуэлка после серии ударов нокаутировала нашу соотечественницу и завоевала пояс чемпионки в женском минимальном весе (48-52 кг).

#LFA105 Replay: Piera Rodriguez gets the late 5th round TKO to become the LFA straw weight queen 🏆 #MMATwitterpic.twitter.com/k2vInMUlCA — MMAdissect (@mmadissect) April 24, 2021

После поражения "Феникс" опубликовала в Instagram снимок лица в синяках и гематомах.

"Смиренно в победах и смиренно в поражениях. Я в порядке. Всем огромное спасибо за поддержку и всем, кто рядом и в победах, и в поражениях. Я это очень ценю", - написала 24-летняя девушка.

"Девушка-Феникс, выздоравливай", "Скорее возвращайся", "Независимо от результата, ты наша гордость", "Гордимся тобой и твоей внутренней силой", "Феникс восстанет из пепла", - морально поддержали украинку в комментариях фолловеры.

Эта неудача стала для украинки пятой в карьере. Кроме этого в ее активе еще 13 побед.

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Автор: Артем Будрин