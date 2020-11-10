Первая драка сезона в Украинской хоккейной лиге 2020-2021 состоялась в матче между "Соколом" и "Ледяными Волками".
Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.
Драка произошла на льду в третьем периоде.
После грубого силового приема против игрока "Сокола" Ярослава Панченко на хоккеиста "Волков" Кирилла Фроленко набросился Александр Павленко, который вступился за партнера по команде. В итоге Павленко оказался на льду, а Фроленко бросился его добивать.
Через короткий промежуток времени хоккеисты вновь попытались выяснить отношения, но их быстро разняли.
"Сокол" в итоге одержал победу в матче в овертайме со счетом 5:4.
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