А вот Сергей Стаховский и Илья Марченко не смогли пробиться в основную сетку престижного турнира.

В этом году аж пять украинских теннисисток пробились в основную сетку престижного турнира серии Большого шлема "Ролан Гаррос".

Элина Свитолина (№6 WTA), Марта Костюк (№81 WTA) и Катерина Козлова (№159 WTA) получили приглашение в основную сетку сразу, а Катарина Завацкая (№129 WTA) и Ангелина Калинина (№139 WTA) пробились туда через квалификацию.

24-летняя Ангелина последовательно выбила россиянку Марину Мельникову, француженку Луа Буассон и румынку Жаклин Кристиан. Всех обыграла всухую 2:0.

21-летняя Катарина одолела испанку Кристину Буксу, россиянку Анастасию Гасанову и словачку Кристину Кучову. Первых двух победила украинка со счетом 2:0, а последнюю спортсменку ликвидировала с разницей в один сет - 2:1.

Леся Цуренко (№140 WTA) и Дарья Снигур (№208 WTA) не преодолели сито квалификации. Первая снялась с соревнований, а вторая уступила итальянке Лиз Коччаретто со счетом 1:2.

Что касается мужской сетки, то Илья Марченко (№161 ATP) вылетел в финале квалификации от голландского теннисиста Ван де Зандсхулпа со счетом 2:0. А Сергей Стаховский (№209 ATP) во втором круге квалификации всухую уступил японцу Таро Даниэлю.

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Ролан Гаррос-2021: главное

Призовой фонд турнира составляет 34 миллиона евро.

Среди женщин титул будет защищать в этом году 19-летняя польская звезда Ига Свентек.

В мужском разряде будет защищать статус победителя легендарный Рафа Надаль.

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Автор: Артем Будрин