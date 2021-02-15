Большинство японских компаний выступили за перенос или отмену Олимпиады в Токио.
Об этом сообщает Tokyo Shoko Research.
Из-за плохих эпидемиологических обстоятельств по меньшей мере 56 процентов компаний не хотят, чтобы Олимпийские игры прошли в Японии в запланированные сроки.
За проведение соревнований с лимитированным числом зрителей выступили 20 процентов респондентов. 17 процентов предпочли бы, чтобы Игры прошли без зрителей. И лишь 7,7 процента поддержали проведение Олимпиады в полноценном формате.
70 процентов японских корпораций при этом заявили, что отмена или перенос Олимпиады почти не повлияет на объемы их прибыли.
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Олимпиада в Токио: детали
- Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
- Расходы на Игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Впрочем, организаторы исключили отмену или задержку соревнований.
- Вместе с тем, согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
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