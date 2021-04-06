Олимпиада в Токио начнется 23 июля / фото REUTERS

Корейская Народно-Демократическая Республика не будет участвовать в Олимпийских играх, которые состоятся в Токио летом 2021 года.

Об этом сообщает Yonhap. 

Северная Корея стремится сохранить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией. Решение принял олимпийский комитет КНДР.

"Корейская Народно-Демократическая Республика решила не принимать участия в 32-х Олимпийских играх, чтобы защитить наших спортсменов от глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом", - говорится в заявлении Генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Северной Кореи, которое состоялось в Пхеньяне 25 марта. 

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков.

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Автор: Будрин Артем