Северная Корея хочет уберечь своих спортсменов от COVID-19.

Корейская Народно-Демократическая Республика не будет участвовать в Олимпийских играх, которые состоятся в Токио летом 2021 года.

Об этом сообщает Yonhap.

Северная Корея стремится сохранить своих спортсменов от заражения коронавирусной инфекцией. Решение принял олимпийский комитет КНДР.

"Корейская Народно-Демократическая Республика решила не принимать участия в 32-х Олимпийских играх, чтобы защитить наших спортсменов от глобальной кризисной ситуации в области здравоохранения, связанной с коронавирусом", - говорится в заявлении Генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Северной Кореи, которое состоялось в Пхеньяне 25 марта.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков.

Олимпиада в Токио: детали

Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.

Расходы на Игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Впрочем, организаторы исключили отмену или задержку соревнований.

Вместе с тем согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета олимпийского огня.

Большинство японских компаний выступили за перенос или отмену Олимпиады в Токио.

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Автор: Будрин Артем