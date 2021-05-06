Фармацевтические компании согласились пожертвовать вакцины для участников Игр.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о подписании соглашения с Pfizer и BioNTech, которые пожертвуют свои вакцины от COVID-19 участникам Олимпийских игр в Токио.

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Об этом сообщил официальный сайт МОК.

Вакцины предусмотрены для спортсменов со всего мира. Атлеты должны будут пройти вакцинацию в своих странах перед тем, как они поедут на Олимпийские игры.

МОК работает с Национальными олимпийскими комитетами, чтобы побудить спортсменов и официальных лиц делегаций пройти вакцинацию. Она не является обязательной.

"Это необходимо не только для обеспечения безопасности во время Игр, но и из уважения к жителям Японии", - отметили в МОК.

"Это пожертвование вакцины - еще один инструмент в нашем арсенале мер, направленных на то, чтобы сделать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио безопасными для всех участников, а также продемонстрировать солидарность с нашими любезными хозяевами из Японии", - сказал президент МОК Томас Бах, также поблагодарив компании Pfizer и BioNTech.

Напомним, в Украине в апреле начали вакцинировать олимпийцев и паралимпийцев.

Олимпиада в Токио: детали

Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Паралимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа. Игры были перенесены на 2021 год из-за коронавируса, но сохранят название "Олимпиада-2020".

Расходы на Игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили. Но в МОК заявили, что считают невозможным отмену Олимпиады в этом году.

25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета олимпийского огня.

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Автор: Антон Дударь