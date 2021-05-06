Корейского олимпийца вакцинируют Pfizer / фото REUTERS

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о подписании соглашения с Pfizer и BioNTech, которые пожертвуют свои вакцины от COVID-19 участникам Олимпийских игр в Токио.

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Об этом сообщил официальный сайт МОК.

Вакцины предусмотрены для спортсменов со всего мира. Атлеты должны будут пройти вакцинацию в своих странах перед тем, как они поедут на Олимпийские игры.

МОК работает с Национальными олимпийскими комитетами, чтобы побудить спортсменов и официальных лиц делегаций пройти вакцинацию. Она не является обязательной.

"Это необходимо не только для обеспечения безопасности во время Игр, но и из уважения к жителям Японии", - отметили в МОК.

"Это пожертвование вакцины - еще один инструмент в нашем арсенале мер, направленных на то, чтобы сделать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио безопасными для всех участников, а также продемонстрировать солидарность с нашими любезными хозяевами из Японии", - сказал президент МОК Томас Бах, также поблагодарив компании Pfizer и BioNTech.

Напомним, в Украине в апреле начали вакцинировать олимпийцев и паралимпийцев.

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Автор: Антон Дударь