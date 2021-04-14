Соревнования обещают провести "максимально безопасно насколько это возможно".

Олимпийские игры-2020 в японском городе Токио пройдут летом 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса и отменять никто соревнования не собирается.

За 100 дней до запланированного открытия летней Олимпиады в Токио вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс считает невозможной отмену соревнований в последнюю минуту.

Об этом он заявил в своем видеообращении, сообщает DW.

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Отложены на год летние Игры состоятся, как запланировано, и Коутс заверил, что предстоящая Олимпиада будет "максимально безопасной, насколько это возможно". Как подчеркнул Коутс, масштабные антикоронавирусные меры, принятые организаторами Олимпиады, "обеспечат безопасность всех участников и населения Японии".

Добавим, что исполнительный директор МОК Кристоф Дубы уверен, что Олимпиада-2020 лишь "усилит эмоции в мире спорта".

Олимпиада в Токио: детали

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Автор: Будрин Артем