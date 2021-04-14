Олимпийские игры-2020 в японском городе Токио пройдут летом 2021 года, несмотря на пандемию коронавируса и отменять никто соревнования не собирается.
За 100 дней до запланированного открытия летней Олимпиады в Токио вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс считает невозможной отмену соревнований в последнюю минуту.
Об этом он заявил в своем видеообращении, сообщает DW.
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Отложены на год летние Игры состоятся, как запланировано, и Коутс заверил, что предстоящая Олимпиада будет "максимально безопасной, насколько это возможно". Как подчеркнул Коутс, масштабные антикоронавирусные меры, принятые организаторами Олимпиады, "обеспечат безопасность всех участников и населения Японии".
Добавим, что исполнительный директор МОК Кристоф Дубы уверен, что Олимпиада-2020 лишь "усилит эмоции в мире спорта".
Олимпиада в Токио: детали
- Олимпиада в Токио начнется 23 июля, Параолимпийские игры стартуют на месяц позже - 24 августа.
- Расходы на Игры выросли на 2,8 млрд долларов из-за мер, необходимых для предотвращения распространения коронавируса. Впрочем, организаторы исключили отмену или задержку соревнований.
- Вместе с тем согласно опросам, большинство японцев выступают против проведения Игр в 2021 году. Они хотят, чтобы их отсрочили еще раз или же вообще отменили.
- 25 марта в японской префектуре Фукусума стартовала эстафета олимпийского огня.
- Большинство японских компаний выступили за перенос или отмену Олимпиады в Токио.
- Первая страна уже успела отказаться ехать в Токио на Игры.
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